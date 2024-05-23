МИД КНР: конфликт на Украине затянулся из-за действий Великобритании и союзников

Конфликт на Украине затянулся по вине Великобритании и ее союзников, помешавших сторонам достичь мира. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга, сообщает China News.

«Есть сообщения, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Именно из-за противодействия Великобритании и других сторон конфликт продолжается до сих пор», — сказал дипломат.

По его словам, даже в настоящее время, когда Китай и международное сообщество работают над смягчением ситуации, британская сторона в очередной раз сделала безответственные заявления.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон располагают доказательствами того, что Китай якобы может предоставлять России летальную помощь. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США прояснят с Великобританией планы Китая поставить оружие России.