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15:29, 23 мая 2024Мир

МИД России уличил НАТО в наращивании мощи под видом борьбы с «угрозой» России

МИД: под предлогом борьбы с «угрозой» России НАТО наращивает военную мощь
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Под предлогом якобы исходящей от России угрозы страны НАТО наращивают свою военную мощь. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин, передает РИА Новости.

«Под лозунгом борьбы с российской "угрозой" альянс разворачивает потенциал во всех сферах... На каждом шагу натовцы заявляют, что готовятся к потенциальному столкновению с Россией», — заявил Капырин.

Одновременно с этим, по его словам, в НАТО «говорят еще и о том, что хотят избежать прямого столкновения» с Россией. По мнению Капырина, альянс понимает, что подобный конфликт «с большой вероятностью может закончиться ядерной войной».

Ранее бывший полковник США Ларри Уилкерсон заявил, что НАТО проиграет в военном конфликте с Россией, если совершит на нее нападение.

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      Елизавета Мытарева
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