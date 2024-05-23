Мужчинам с большим животом подсказали лучшие позы в сексе

Психотерапевт, занимающаяся вопросами секса, Памела Стивенсон Коннолли подсказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятия любовью. Ее советы опубликовал The Guardian.

За советом к Стивенсон Коннолли обратился мужчина с проблемами в интимной жизни. Он признался, что в последнее время у них с женой пропал интерес к сексу, так как заниматься им становится труднее: у него большой живот, а у супруги болят колени.

В ответ на письмо эксперт перечислила позиции, которые подойдут паре с учетом их способностей и особенностей фигуры. Первой из них Стивенсон Коннолли назвала миссионерскую позу, в которой партнерша сможет расслабить колени. «Чтобы не машал живот, откиньте корпус назад», — дала совет специалистка. Она также порекомендовала, прежде чем пробовать эту позу на практике, потренироваться на мягкой поверхности, чтобы подготовить мышцы.

Психотерапевт также считает подходящими позы «наездница» или «обратная наездница», а также позу, когда женщина лежит на спине на краю кровати. «Секс в положении "ложки" может быть достаточно удобен, но понадобится опять же выгнуть спину, чтобы освободить место для живота», — отметила Стивенсон Коннолли.

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