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16:22, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине депутаты захотели отправить заключенных на стройку

Депутат Рады Геращенко: на Украине осужденных могут привлечь к работе на стройке

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине заключенных могут привлечь к работе на стройках. Об этом в Telegram рассказала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий расширение возможностей привлечения осужденных к общественным работам. Уточняется, что заключенные смогут работать на предприятиях любой формы собственности, кроме частной. Также планируется увеличить верхнюю границу времени работы до восьми часов.

В первом чтении проект был поддержан 253 парламентариями, сообщила Геращенко.

17 мая на Украине была разрешена мобилизация заключенных. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как сообщала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, заявления на мобилизацию в вооруженные силы республики подали более трех тысяч осужденных. Она отметила, что такое число заключенных, которые захотят отправиться на фронт, и прогнозировалось до принятия закона.

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      Екатерина Грищенко
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