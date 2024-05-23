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18:03, 23 мая 2024Бывший СССР

Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль рассчитывает получить 2,2 млрд долларов от МВФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве состоялась встреча с представителями МВФ во главе с руководителем европейской части фонда Альфредом Каммером: «Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов».

По его словам, с февраля 2022 года Украина получила восемь миллиардов долларов в рамках поддержки от МВФ.

Ранее стало известно, что Всемирный банк предрек Украине банкротство уже в 2025 году в случае отказа в списании долгов Украины со стороны стран Запада. Уточняется, что в проектом документе о выделении средств открыто констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины — причиной стали спад в экономике и сокращение объемов внешней поддержки.

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      Валентин Карант
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