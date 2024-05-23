Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль рассчитывает получить 2,2 млрд долларов от МВФ

Украина планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве состоялась встреча с представителями МВФ во главе с руководителем европейской части фонда Альфредом Каммером: «Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов».

По его словам, с февраля 2022 года Украина получила восемь миллиардов долларов в рамках поддержки от МВФ.

Ранее стало известно, что Всемирный банк предрек Украине банкротство уже в 2025 году в случае отказа в списании долгов Украины со стороны стран Запада. Уточняется, что в проектом документе о выделении средств открыто констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины — причиной стали спад в экономике и сокращение объемов внешней поддержки.