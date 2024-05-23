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22:10, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о длительных зимних блэкаутах

Депутат Киеврады Емец: зимой нужно быть готовым к длительным блэкаутам

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Зимой украинцам стоит быть готовым к длительным блэкаутам. Об этом заявил депутат Киеврады Леонид Емец, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что блэкауты могут длиться вплоть до недели. При этом Киев уже сейчас бронирует оборудование для генерации электроэнергии. Также планируется обустроить около 20 точек, которые обеспечат горожан водой и электричеством.

Ранее председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб предположила, что тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза. Она пояснила, что размер повышения цен будет зависеть от состояния, в котором находится энергетической контур Украины.

До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он подчеркнул, что украинская энергосистема не справляется с объемами потребления даже с помощью импорта электроэнергии.

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      Евгений Силаев
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