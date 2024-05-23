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22:09, 23 мая 2024Мир

На Западе рассказали о переброске бригады ВСУ к границе с Россией

Меркурис: ВСУ перебросили 47-ю бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне страха перед российским наступлением на Сумскую область ВСУ начали переброску 47-й механизированной бригады на границу с Россией. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область. Есть сообщения о том, что в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley», — отметил он.

По словам Меркуриса, это говорит о том, что «обескровленная 47-я механизированная бригада, которую отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, была передислоцирована в Сумскую область».

Данная бригада принимала участие в непрерывных сражениях на протяжении года. Как отметил британский эксперт, командование ВСУ направляло ее на самые сложные участки фронта, где бригада терпела поражение за поражением от российских войск.

Ранее Меркурис заявил, что российские войска возьмут город Дружковку, расположенный в Донецкой народной республике, и продвинутся до Краматорска. Если Украина не сможет удержать Краматорск, то она «потеряет контроль над Донбассом», отметил эксперт.

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      Марина Совина
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