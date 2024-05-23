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08:52, 23 мая 2024Россия

Власти назвали причину массовой драки в Симферополе

Крючков: причиной массовой драки в Симферополе стал конфликт между братьями

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Причиной массовой драки в Симферополе стал бытовой конфликт между родными братьями. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Полиция установила всех участников вечернего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях, ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний», — написал Крючков.

По его словам, в отношении участников потасовки составили административные протоколы. Других подробностей Крючков не привел.

О массовой драке в Крыму Крючков сообщил вечером в среду, 22 мая. По его словам, ситуация находится на контроле сотрудников МВД. Потасовка произошла возле школы. По словам местных жителей, подобная ситуация происходит не в первый раз. В сети также появились кадры драки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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