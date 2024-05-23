Нетаньяху провел параллель между ордером МУС на свой арест и Гитлером

Нетаньяху: МУС провел ложную симметрию между чиновниками Израиля и Гитлером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел параллель между запросами прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест его самого и чиновников радикального палестинского движения ХАМАС с обвинениями против бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и Адольфом Гитлером. Об этом сообщает The Hill.

По словам премьера, данные обвинения являются возмутительными и создают опасную «ложную симметрию». «Первая ложная симметрия заключается в том, что он приравнивает демократически избранных лидеров Израиля к террористическим тиранам ХАМАС. Это все равно что сказать: "Ну, я выдаю… ордера на арест Рузвельта и Черчилля, а также [нацистского лидера Адольфа] Гитлера"», — заявил Нетаньяху.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал ликвидировать МУС после запроса прокурора ордеров на арест Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта. По его словам, суд действует как политический инструмент для врагов Израиля, которые приравнивают Нетаньяху и Галанта к террористам.