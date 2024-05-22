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16:03, 22 мая 2024Мир

Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

Экс-премьер Израиля Беннет призвал ликвидировать МУС из-за ордеров на арест

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал ликвидировать Международный уголовный суд (МУС) после запроса прокурора ордеров на арест нынешнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает Fox News.

Политик обвинил МУС в том, что он действует как «политический инструмент для врагов Израиля», которые приравнивают Нетаньяху и Галанта с террористической группировкой.

«Ни один судья в здравом уме не подумает об этом. МУС необходимо ликвидировать и лишить его финансирования, мы должны использовать для этого все доступные инструменты», — сказал он.

Ранее премьер Израиля заявил, что не боится выезжать за границу из-за запроса ордера на его арест. По его словам, сам прокурор Карим Хан должен беспокоиться о своем статусе, поскольку он превратил МУС в изгоя.

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      Семен Александров
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