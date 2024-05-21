Нетаньяху заявил об отсутствии страха перед поездками за рубеж из-за ордера МУС

Нетаньяху заявил, что не боится выезжать за границу из-за ордера МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не боится выезжать за границу из-за запроса ордера на его арест Международного уголовного суда (МУС). Об отсутствии страха перед поездками за рубеж израильский политик рассказал в интервью телеканалу ABC News.

«Нет, у меня нет опасений насчет поездок. Меня вообще это не беспокоит. Я полагаю, сам прокурор должен беспокоиться о своем статусе, поскольку он превратил МУС в изгоя», — сказал он.

Политик также выразил удовлетворение тем, что президент США Джо Байден осудил планы МУС добиться ордера на его арест.

Ранее Нетаньяху сравнил запрос МУС об ордере на его арест с теорией заговора, согласно которой экс-президент США Джордж Буш организовал теракты 11 сентября 2001 года.