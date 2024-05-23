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19:05, 23 мая 2024Культура

Об афроамериканце Джордже Флойде снимут биографический фильм

О символе BLM Джордже Флойде снимут фильм с согласия его семьи

Фото: Eric Miller / Reuters

Об афроамериканце Джордже Флойде, который стал символом Black Lives Matter (BLM) («Жизни черных важны»), снимут биографический фильм. Об этом сообщает Deadline.

Картиной под названием «Джордж Флойд: Папа изменил мир» займется сразу несколько кинокомпаний — Radar Pictures («Джуманджи: Зов джунглей», «Последний самурай»), Night Fox Entertainment и 8 Queens Film & Media Productions. Отмечается, что семья Флойда дала согласие на создание проекта.

По данным издания, лента станет «не просто биографическим фильмом, а суровой драмой о человеке, который стал символом против жестокости полиции и расовой несправедливости». Пока неизвестно, кто исполнит роль Джорджа Флойда.

В мае 2020 года 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда не стало во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе. Инцидент спровоцировал протесты против беззакония полицейских и расизма.

Позже американский журналист Такер Карлсон заявил, что, согласно протоколу официального вскрытия, Флойд скончался из-за многолетнего употребления наркотиков и смертельной концентрации фентанила в крови.

Ранее стало известно, что о Людях Икс снимут новый фильм.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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