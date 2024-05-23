Об афроамериканце Джордже Флойде снимут биографический фильм
Об афроамериканце Джордже Флойде, который стал символом Black Lives Matter (BLM) («Жизни черных важны»), снимут биографический фильм. Об этом сообщает Deadline.
Картиной под названием «Джордж Флойд: Папа изменил мир» займется сразу несколько кинокомпаний — Radar Pictures («Джуманджи: Зов джунглей», «Последний самурай»), Night Fox Entertainment и 8 Queens Film & Media Productions. Отмечается, что семья Флойда дала согласие на создание проекта.
По данным издания, лента станет «не просто биографическим фильмом, а суровой драмой о человеке, который стал символом против жестокости полиции и расовой несправедливости». Пока неизвестно, кто исполнит роль Джорджа Флойда.
В мае 2020 года 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда не стало во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе. Инцидент спровоцировал протесты против беззакония полицейских и расизма.
Позже американский журналист Такер Карлсон заявил, что, согласно протоколу официального вскрытия, Флойд скончался из-за многолетнего употребления наркотиков и смертельной концентрации фентанила в крови.
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