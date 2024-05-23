Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

BMJ Medicine: добавки рыбьего жира связали с риском заболевания сердца

Регулярное употребление добавок с рыбьим жиром, которые содержат омега-3 жирных кислот, возможно, увеличивают, а не уменьшают риск заболевания сердца и инсульта среди людей с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем. В то же время они могут замедлять развитие уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний. Эту связь раскрыла международная группа ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале BMJ Medicine.

Специалисты проанализировали данные о 415 737 участниках долговременного исследования UK Biobank в возрасте 40-69 лет. Почти треть добровольцев (31,5 процента) заявила, что регулярно употребляют добавки с рыбьим жиром. Здоровье участников отслеживалось до конца марта 2021 года.

В течение среднего периода наблюдения, составлявшего почти 12 лет, у 18 367 участников развилась фибрилляция предсердий, у 22 636 случился сердечный приступ/инсульт или развилась сердечная недостаточность, а также зарегистрировано 22 140 летальных исходов, в том числе 14 902 без фибрилляции предсердий или опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди тех, у кого хорошее сердечно-сосудистое здоровье перешло к фибрилляции предсердий, у 3085 развилась сердечная недостаточность, у 1180 случился инсульт и у 1415 — сердечный приступ. Зарегистрировано 2436 летальных исходов от сердечной недостаточностью, 2088 от инсульта и 2098 от сердечного приступа.

Для тех, у кого в начале периода наблюдения не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, регулярное употребление добавок с рыбьим жиром было связано с повышенным риском развития фибрилляции предсердий на 13 процентов и повышенным риском инсульта на пять процентов. Наоборот, у тех, у кого уже были сердечно-сосудистые заболевания, регулярное употребление добавок с рыбьим жиром было связано со снижением на 15 процентов риска прогрессирования фибрилляции предсердий до сердечного приступа и со снижением на девять процентов риска летального исхода от сердечной недостаточности.

Авторы отмечают, что обсервационное исследование не дает информации о причинно-следственной взаимосвязи, то есть нельзя точно сказать, что именно добавки способствуют или снижают риск заболеваний. Однако результаты указывают на то, что регулярное использование добавок с рыбьим жиром может иметь разную роль в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний.