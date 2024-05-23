Песков назвал условие переговоров России и США по осужденным гражданам

Песков: контакты США и России по осужденным гражданам должны проходить в тишине

Контакты США и России по теме осужденных граждан должны проходить в абсолютной тишине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то здесь можно сказать, как мы неоднократно повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине абсолютно дискретно», — сказал он, добавив, что подобные переговоры «только так могут быть результативными».

Ранее Центральный районный суд Воронежа принял к рассмотрению новое уголовное дело в отношении экс-морпеха США Роберта Гилмана, приговоренного к 4,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского.