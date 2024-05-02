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19:26, 2 мая 2024Силовые структуры

Осужденный экс-морпех США попал в России под новое уголовное дело

В Воронеже суд принял новое дело в отношении экс-морпеха США Гилмана

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральный районный суд Воронежа принял к рассмотрению новое уголовное дело в отношении экс-морпеха США Роберта Гилмана, находящегося в колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Американцу вменяются статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и 296 («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования») УК РФ. Подробности не уточняются.

4 октября 2022 года Гилмана приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. По данным следствия, в январе того года американца в состоянии алкогольного опьянения сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку и нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД. При рассмотрении апелляционной жалобы Воронежский областной суд смягчил приговор на год.

Ранее сообщалось, что МВД Донецкой народной республики объявило в розыск добровольца из США.

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