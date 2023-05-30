Осужденному за нападение на российского полицейского американцу снизили срок

Воронежский облсуд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского

Воронежский областной суд смягчил на один год приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному за нападение на российского полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцу снизили срок с 4,5 до 3,5 года лишения свободы при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

4 октября прошлого года Центральный районный суд Воронежа признал его виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, вечером 17 января 2022 года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка. Мужчину доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.