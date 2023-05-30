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19:21, 30 мая 2023Силовые структуры

Осужденному за нападение на российского полицейского американцу снизили срок

Воронежский облсуд смягчил наказание американцу, осужденному за нападение на полицейского
Роберт Гилман

Роберт Гилман. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский областной суд смягчил на один год приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному за нападение на российского полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцу снизили срок с 4,5 до 3,5 года лишения свободы при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

4 октября прошлого года Центральный районный суд Воронежа признал его виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, вечером 17 января 2022 года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка. Мужчину доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

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    Любовь Ширижик
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