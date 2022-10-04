Гражданина США осудили на 4,5 года за нападение на российского полицейского

В Воронеже суд дал 4,5 года американцу Гилману за нападение на российского полицейского

В Воронеже суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 28-летнего гражданина США Роберта Гилмана за нападение на российского полицейского. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Бовт.

Американец признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, вечером 17 января 2022 года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

Первоначально американец отказывался от дачи показаний и не признавал вину в нападении на полицейского. Он заявлял, что почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Его задержали 24 января, на следующий день арестовали. На слушаниях 23 мая подсудимый признал вину в применении насилия к представителю власти.

Гилман просил суд проявить к нему снисхождение и не сажать в тюрьму. Он выразил сожаление о своем поступке и заявил, что встал на путь исправления. Подсудимый извинился перед Россией и пожелал остаться здесь жить. Он также напомнил, что выплатил пострадавшему полицейскому компенсацию и тот его простил.