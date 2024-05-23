По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе для оповещения населения.

Сирены прозвучали в украинской столице в 00:25 по московскому времени 23 мая. В течение четырех минут сирена была запущена на территории других регионов государства.

Ранее в Харькове раздалась серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В какой части Харькова произошли взрывы и какие объекты получили повреждения, глава города не уточнил.

Прежде в Днепропетровской области Украины в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры и линии электропередачи. Удары были нанесены по Никополю, Покровскому и другим населенным пунктам.