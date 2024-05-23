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00:41, 23 мая 2024Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eugene / Unsplash

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе для оповещения населения.

Сирены прозвучали в украинской столице в 00:25 по московскому времени 23 мая. В течение четырех минут сирена была запущена на территории других регионов государства.

Ранее в Харькове раздалась серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В какой части Харькова произошли взрывы и какие объекты получили повреждения, глава города не уточнил.

Прежде в Днепропетровской области Украины в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры и линии электропередачи. Удары были нанесены по Никополю, Покровскому и другим населенным пунктам.

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      Маргарита Пименова
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