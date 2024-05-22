В Харькове раздалась серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

В Харькове на востоке Украины раздалась серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов», — написал Терехов.

В какой части Харькова произошли взрывы и какие объекты получили повреждения, неизвестно.

Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной в Харьковской области в среду около 13:00 воздушной тревоги. Вместе с тем она действует в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Днем 22 мая также были слышны взрывы в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. Информацию о них подтвердил глава региона Роман Мрочко. Он призвал население пройти в укрытия.

Ранее в пророссийском подполье сообщили об ударе по военному порту Очакова в Николаевской области Украины в ночь на 22 мая. Отмечалось, что для этого Российская армия использовала беспилотники.