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14:00, 22 мая 2024Бывший СССР

В Херсоне произошел взрыв

Назначенный Киевом глава Херсона Мрочко сообщил о взрывах
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Valentyn Ogirenko / Globallookpress.com

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает назначенный Киевом глава региона Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы! (...) Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!» — говорится в публикации.

Какие объекты города подверглись атаке, не уточняется. По информации Мрочко, ракетные удары наносятся с левого берега Днепра.

Утром 22 мая взрывы прозвучали в Харькове. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога.

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      Глеб Палехов
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