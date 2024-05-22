В Херсоне произошел взрыв
Назначенный Киевом глава Херсона Мрочко сообщил о взрывахСюжетВзрывы в Харькове:
В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает назначенный Киевом глава региона Роман Мрочко.
«В Херсоне раздаются взрывы! (...) Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!» — говорится в публикации.
Какие объекты города подверглись атаке, не уточняется. По информации Мрочко, ракетные удары наносятся с левого берега Днепра.
Утром 22 мая взрывы прозвучали в Харькове. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога.