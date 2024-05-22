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08:24, 22 мая 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

В Харькове сообщили о звуках взрывов

Фото: Global Look Press

В Харькове сообщили о звуках взрывов, передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах. Ждем официальную информацию», — говорится в публикации.

О том, где именно произошли взрывы, не уточняется. Ранее на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы России нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что всего было поражено не менее трех объектов.

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      Глеб Палехов
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