В Харькове произошли взрывы

В Харькове сообщили о звуках взрывов

В Харькове сообщили о звуках взрывов, передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах. Ждем официальную информацию», — говорится в публикации.

О том, где именно произошли взрывы, не уточняется. Ранее на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы России нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что всего было поражено не менее трех объектов.