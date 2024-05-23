Полицейский автомобиль угнали с сотрудницей полиции внутри

В Лос-Анджелесе угнали полицейский автомобиль, в котором была сотрудница полиции

В американском городе Лос-Анджелес неизвестный злоумышленник угнал полицейский автомобиль, в котором находилась сотрудница полиции. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Сотрудница полиции следила из автомобиля за зданиями, возле которых часто орудуют вандалы. Неожиданно в машину запрыгнул злоумышленник и нажал на газ. Спустя некоторое время он вытолкнул женщину на проезжую часть.

Последовала недолгая погоня, во время которой злоумышленник разогнался до 100 километров в час, столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в скутеры и стоянку для велосипедов. После этого он попытался скрыться, но его быстро задержали.

В результате пострадали три человека, в том числе сотрудница полиции. Они получили травмы, не угрожающие жизни.

Ранее в США полиция задержала восьмилетнего мальчика, который отобрал автомобиль у владельца. Ребенок угрожал пострадавшему пистолетом.

