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14:53, 23 мая 2024Россия

Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

Ura.ru: ополченец ДНР заявил о проблемах со связью у РФ на СВО при Шамарине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приходилось часто самим решать проблемы со связью, чтобы противник не мог их вычислить и прослушать. Отставание в техническом плане сложилось из-за арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Такая информация появилась у ополченца Донецкой народной республики (ДНР) Александра Матюшина, его комментарий опубликовало агентство Ura.ru.

По мнению Матюшина, ситуацией с Шамариным вполне естественна. «Мы несколько технически отставали от противника. Это касается не только систем связи, но и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), и многого другого. Мы помним прекрасно снарядный голод», — поделился он.

Ополченец допустил, что в руководстве Минобороны еще будут изменения. Матюшин добавил, что для обеспечения безопасной связью российским военным пришлось проявлять смекалку.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что задержания в Минобороны являются частью работы силовиков.

23 мая стало известно о задержании замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина. По сведениям газеты «Коммерсантъ», его доставили на допрос по делу о предполагаемых махинациях в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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