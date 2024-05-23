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14:48, 23 мая 2024Россия

Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

Shot: сгоревшие в хостеле в Истре вахтовики работали на складе Ozon

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мигранты, сгоревшие при пожаре в хостеле в СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре, работали на складе Ozon. Подробности о массовой гибели вахтовиков появились у Telegram-канала Shot.

Как стало известно изданию, с начала 2024 года на расположенный в десяти километрах от сгоревшего коттеджа распределительный центр Ozon начали нанимать комплектовщиков для обработки заказов. Вахтовикам предоставляли бесплатное жилье в сгоревшем доме, а также трансфер от СНТ до места работы. На момент пожара в хостеле проживали десять человек, часть из которых трудилась на складе маркетплейса.

Пресс-служба Ozon подтвердила РБК, что погибшие работали на складе компании. Однако там подчеркнули, что все они являлись сотрудниками подрядчика маркетплейса — АК «Прайм». В Ozon также сообщили, что после произошедшего будет проведена проверка этой организации.

Shot также выяснил, что владелица сгоревшего коттеджа сдала его в аренду 23-летнему гражданину Узбекистана, который и устроил в доме хостел для других мигрантов. По словам жителей деревни Падиково, они неоднократно, но безрезультатно, жаловались на это.

Пожар в трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» произошел 23 мая. По последним данным МЧС, погибли восемь человек. На данный момент возгорание ликвидировано. В свою очередь, прокуратура Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела о нелегальной миграции, подтвердив, что дом предоставлялся для проживания иностранцам без регистрации на территории России.

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Региональный Следственный комитет также заявил «Ленте.ру» о возбуждении дела по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Похожий случай произошел в Москве летом 2022 года. Там сгорел хостел на Алма-Атинской улице, которым владел отставной полковник МВД. В результате погибли восемь человек, которые оказались мигрантами. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

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      Константин Лысяков
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