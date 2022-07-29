У владельца сгоревшего хостела нашли еще один объект с нарушениями в Москве

Решетки на окнах заметили в еще одном хостеле в Москве, принадлежащем владельцу сгоревшего

У владельца сгоревшего хостела нашли еще один объект с нарушениями в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом хостеле очевидцы также заметили установленные решетки на окнах, как и в сгоревшем накануне на юго-востоке столицы. Это заведение расположено на севере города под вывеской «Соната» в доме № 21 на Новой улице.

Администратор хостела рассказала, что нечасто проводит уборку в помещениях для общего пользования. По словам корреспондента РИА Новости, в заведении царит антисанитария. В частности, в холодильнике есть плесень.

Ранее сообщалось, что владел сгоревшим хостелом на Алма-Атинской улице отставной полковник МВД. У него есть несколько компаний. Сфера деятельности этих фирм разнообразна: начиная от стоматологической практики и заканчивая торговлей напитками и табачными изделиями.

Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще восемь граждан пострадали. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. Источник ТАСС уточнил, что все погибшие были мигрантами.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.