Работающая 102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Работающая 102-летняя женщина назвала чтение причиной своего долголетия

102-летняя жительница Мексики, которая все еще работает на курорте, основанном ее мужем в 1940 году, раскрыла секрет долгой и активной жизни. Об этом пишет CNBC.

Дебора Секей родилась 3 мая 1922 года в Нью-Йорке. В 1939 она вышла замуж за знаменитого венгерского ученого, философа и пропагандиста естественного образа жизни Эдмонда Секея. После начала войны американскую визу Секея должны были аннулировать и вернуть его на родину. Тогда пара перебралась в мексиканский штат Нижняя Калифорния и основала там лечебный курорт «Ранчо ла Пуэрта», который стал одной из первых подобных организаций в Северной Америке.

Несмотря на преклонный возраст, Дебора Секей продолжает работать в «Ранчо ла Пуэрта», хотя руководство давно передала дочери. Женщина трудится три дня в неделю — во вторник, среду и четверг. Она выступает перед гостями по средам, а во вторник и четверг общается с ними и приглашенными спикерами. Причиной своего долголетия Секей назвала чтение и стремление постоянно узнавать что-то новое.

«Я читаю все. Читаю то, что мне интересно. Но в большинстве остальных текстов я прочитываю первый и последний абзацы, чтобы получить общее представление, — говорит долгожительница. — А потом, если это действительно интересно, читаю остальное».

Женщина также сказала, что необходимость выступать перед гостями курорта заставляет ее постоянно обновлять знания по вопросам здоровья.

Ранее 103-летняя долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Причиной своей долгой жизни британка считает доброе отношение к себе и другим.