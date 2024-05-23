Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

В Москве арестован мужчина, который под видом полицейского получил деньги

Троицкий районный суд Москвы арестовал на два месяца Арама Минасова, который под видом сотрудника полиции получил деньги за «решение вопроса» об освобождении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции города.

Минасов обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд заключил его под стражу до 22 июля.

Как установил суд, Минасов, представившись сотрудником полиции, пообещал помочь в освобождении некоего обвиняемого из-под стражи и получил за это деньги.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 60-летний местный житель Игорь Жарский представился сотрудником ФСБ, пытаясь получить более одного миллиона рублей в качестве взятки с подследственного бизнесмена.