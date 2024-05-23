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15:06, 23 мая 2024Силовые структуры

Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

В Москве арестован мужчина, который под видом полицейского получил деньги

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Троицкий районный суд Москвы арестовал на два месяца Арама Минасова, который под видом сотрудника полиции получил деньги за «решение вопроса» об освобождении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции города.

Минасов обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд заключил его под стражу до 22 июля.

Как установил суд, Минасов, представившись сотрудником полиции, пообещал помочь в освобождении некоего обвиняемого из-под стражи и получил за это деньги.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 60-летний местный житель Игорь Жарский представился сотрудником ФСБ, пытаясь получить более одного миллиона рублей в качестве взятки с подследственного бизнесмена.

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      Анна Габай
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