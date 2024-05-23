Россиянкам назвали самую трендовую одежду на лето

Стилист Оксана Михненко назвала короткие шорты самой трендовой одеждой на лето

Стилист Оксана Михненко назвала россиянкам самую трендовую одежду на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует WomanHit.

В первую очередь эксперт посоветовала носить популярные в предстоящем сезоне короткие шорты. «Материал может быть любым, но лучше, если он будет плотным. И обращайте внимание на цвет — слишком короткая вещь не должна быть суперъяркой», — подчеркнула специалистка.

Помимо этого, собеседница издания рекомендовала приобрести бермуды (короткие брюки длиной до колена — прим. «Ленты.ру»), которые удачно сочетаются с легкими рубашками и пиджаками прямого кроя. «В жару никакие легкие брюки вас не спасут, а вот бермуды — вполне. Для офисного стиля жарким летом трудно придумать что-то более актуальное», — уточнила Михненко.

В заключение стилистка отметила актуальность спортивных шорт длины ниже середины бедра. При этом она добавила, что данное изделие лучше сочетать со спортивным топом или объемной худи.

Ранее туфлям с открытым носом предрекли возвращение в моду. Речь идет об обуви модели peep-toe, которая была особенна популярна в 1990-х и 2000-х годах. Журналисты заметили, что на прошедших в последние несколько месяцев модных показах дизайнеры представляли различные вариации данной модели.