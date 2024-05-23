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17:28, 23 мая 2024Ценности

Россиянкам назвали самую трендовую одежду на лето

Стилист Оксана Михненко назвала короткие шорты самой трендовой одеждой на лето

Фото: Arnel Hasanovic / Unsplash

Стилист Оксана Михненко назвала россиянкам самую трендовую одежду на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует WomanHit.

В первую очередь эксперт посоветовала носить популярные в предстоящем сезоне короткие шорты. «Материал может быть любым, но лучше, если он будет плотным. И обращайте внимание на цвет — слишком короткая вещь не должна быть суперъяркой», — подчеркнула специалистка.

Помимо этого, собеседница издания рекомендовала приобрести бермуды (короткие брюки длиной до колена — прим. «Ленты.ру»), которые удачно сочетаются с легкими рубашками и пиджаками прямого кроя. «В жару никакие легкие брюки вас не спасут, а вот бермуды — вполне. Для офисного стиля жарким летом трудно придумать что-то более актуальное», — уточнила Михненко.

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В заключение стилистка отметила актуальность спортивных шорт длины ниже середины бедра. При этом она добавила, что данное изделие лучше сочетать со спортивным топом или объемной худи.

Ранее туфлям с открытым носом предрекли возвращение в моду. Речь идет об обуви модели peep-toe, которая была особенна популярна в 1990-х и 2000-х годах. Журналисты заметили, что на прошедших в последние несколько месяцев модных показах дизайнеры представляли различные вариации данной модели.

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      Екатерина Ештокина
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