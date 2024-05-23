Туфлям с открытым носом предрекли возвращение в моду

Footwear News: туфли с открытым носом вернутся в моду в 2024 году

Модные редакторы предрекли возвращение тренда на туфли на каблуках с открытым носом в 2024 году. Соответствующий материал публикует Footwear News.

Речь идет об обуви модели Peep-Toe, которая была особенна популярна в 1990-х и 2000-х годах. Журналисты заметили, что на прошедших в последние несколько месяцев модных показах дизайнеры представляли различные вариации данной модели. Среди брендов, показавших подобные туфли, оказались Balmain, Saint Laurent, Alaia и другие люксовые марки.

Кроме того, супермодель Белла Хадид появилась на Каннском кинофестивале в винтажных туфлях Prada с открытым носом винного цвета. Отмечается, что данная пара была включена в одну из коллекций модного дома из «нулевых».

В апреле россиянкам назвали самые модные джинсы. По словам стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, популярными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят.