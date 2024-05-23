Российские бойцы на мотоциклах ворвались в укрепрайон противника в ДНР

«РВ»: бойцы 394-го полка на мотоциклах ворвались в укрепрайон ВСУ в ДНР

Бойцы 394-го полка во время штурма Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР) на мотоциклах ворвались в укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что российские бойцы используют мотоциклы наравне с обычной военной техникой. Сражения идут на севере села.

Кроме того, российские войска ведут бои на границе ДНР и Запорожской области. Атаки осуществляются по живой силе противника при поддержке артиллерии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Андреевка и высот у села Клещеевка в ДНР открывает путь к охвату группировки ВСУ, находящейся в городе Торецк и поселке Нью-Йорк под Горловкой.