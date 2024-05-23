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23:15, 23 мая 2024Бывший СССР

Российские бойцы на мотоциклах ворвались в укрепрайон противника в ДНР

«РВ»: бойцы 394-го полка на мотоциклах ворвались в укрепрайон ВСУ в ДНР

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Бойцы 394-го полка во время штурма Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР) на мотоциклах ворвались в укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что российские бойцы используют мотоциклы наравне с обычной военной техникой. Сражения идут на севере села.

Кроме того, российские войска ведут бои на границе ДНР и Запорожской области. Атаки осуществляются по живой силе противника при поддержке артиллерии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Андреевка и высот у села Клещеевка в ДНР открывает путь к охвату группировки ВСУ, находящейся в городе Торецк и поселке Нью-Йорк под Горловкой.

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      Евгений Силаев
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