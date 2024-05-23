Кимаковский: взятие Андреевки откроет путь к охвату группы ВСУ у Нью-Йорка

Взятие села Андреевка и высот у села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь к охвату группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в городе Торецк и поселке Нью-Йорк под Горловкой. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, взятие стратегических высот также позволит расширить зону контроля в направлении южной части города Часов Яр.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщал, что разгром группировки ВСУ под Часовым Яром разрежет фронт на две части. До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял о сложившейся в городе сложной ситуации для украинской армии.