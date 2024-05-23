Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 23 мая 2024Россия

Сенатор нашла позитив в американской карте России с зоной ударов ракетами ATACMS

Сенатор: США реально осознают принадлежность Крыма и новых регионов России

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Показ конгрессменом США Майклом Маколлом карты России с зоной ударов ракетами ATACMS, на которой Крым, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область были выделены отличающимся от украинских территорий цветом, доказывает то, что в Вашингтоне реально осознают принадлежность этих регионов к России. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает в четверг, 23 мая, РИА Новости.

«Обращаю внимание, что представленная (...) карта России с указанием зон, которые могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, включает в себя все субъекты РФ, включенные в состав России, начиная с 2014 года», — отметила она.

При этом сенатор подчеркнула, что призывы к Белому дому отменить запрет для Украины наносить удары по территории России «представляют серьезную опасность для безопасности США».

Ранее сообщалось, что глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с территорией, которую могут атаковать полученные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он призвал руководителя Госдепа Энтони Блинкена позволить ВСУ атаки по России и отметив, что на изображенной на карте территории размещены российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

      В Госдуме ответили на показанную в США карту России с зоной поражения ракетами

      Россиянам назвали способы избежать эвакуации автомобиля

      Диетолог назвала пищевые привычки долгожителей

      Лукашенко поручил построить в Белоруссии современную армию

      Стало известно о возможном романе Бурунова с предпринимательницей

      Туристка сломала позвоночник во время отпуска и получила 1,7 миллиона рублей

      Лжесотрудник ФСБ развел россиянку на 28 миллионов рублей

      Сенатор нашла позитив в американской карте России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Мать бойца СВО из Орска заявила о потере «абсолютно всего»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше