Сенатор нашла позитив в американской карте России с зоной ударов ракетами ATACMS

Сенатор: США реально осознают принадлежность Крыма и новых регионов России

Показ конгрессменом США Майклом Маколлом карты России с зоной ударов ракетами ATACMS, на которой Крым, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область были выделены отличающимся от украинских территорий цветом, доказывает то, что в Вашингтоне реально осознают принадлежность этих регионов к России. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает в четверг, 23 мая, РИА Новости.

«Обращаю внимание, что представленная (...) карта России с указанием зон, которые могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, включает в себя все субъекты РФ, включенные в состав России, начиная с 2014 года», — отметила она.

При этом сенатор подчеркнула, что призывы к Белому дому отменить запрет для Украины наносить удары по территории России «представляют серьезную опасность для безопасности США».

Ранее сообщалось, что глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с территорией, которую могут атаковать полученные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он призвал руководителя Госдепа Энтони Блинкена позволить ВСУ атаки по России и отметив, что на изображенной на карте территории размещены российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине.