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18:15, 23 мая 2024Среда обитания

Shell отклонила стратегию с быстрым отказом от нефти

Компания Shell отклонила стратегию быстрого отказа от нефти

Фото: standret / Unsplash

Крупнейшая британская нефтегазовая компания Shell отклонила стратегию быстрого отказа от нефти, сообщает Reuters.

Инициатива, предложенная акционером Follow This при поддержке 27 инвесторов, была отклонена подавляющим большинством голосов. Предложенная стратегия призывала Shell привести свои среднесрочные цели по сокращению выбросов углекислого газа (CO2) в соответствие с Парижским соглашением по климату.

Руководство компании заявило, что ожидает роста спроса на топливо, а сама компания пока не готова к быстрому энергопереходу. Основатель Follow This Марк ван Баал, в свою очередь, раскритиковал такое решение, обвинив Shell в нежелании выходить из зоны комфорта и непонимании того, как получить прибыль с помощью чистой энергии.

Ранее Shell обнародовала новый план по уменьшению вредных выбросов от нефтедобычи, снизив планку с 20 до 15 процентов — на столько эмиссия вредных веществ должна сократиться к 2030 году. После этого Фонд национального благосостояния Норвегии призвал Shell отчитаться о новых климатических целях, чтобы «развеять сомнения» относительно новой стратегии развития.

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      Мария Черкасова
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