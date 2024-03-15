Крупнейшая нефтегазовая компания ослабит борьбу с глобальной проблемой
Британская Shell намерена замедлить темпы сокращения эмиссии углерода (CO2). Об отказе крупнейшей нефтегазовой компании от прежних климатических целей пишет The Guardian.
По сведениям издания, Shell в своем новом плане по уменьшению вредных выбросов от нефтедобычи к 2030 году снизила планку с 20 до 15 процентов. Целей по снижению эмиссии CO2 от газодобычи не поставлено вовсе. Такие меры позволят концерну нарастить производство сжиженного природного газа и не допустить спада производства.
По мнению руководства, прежние 20 процентов трудно осуществимы из-за «неопределенности в темпах энергоперехода стран». При этом новые сниженные показатели не ослабят, а лишь помогут компании выполнить свое главное экологическое обещание — добиться климатической нейтральности к середине столетия, заявил генеральный директор Ваэль Саван. Несмотря на изменение других целей, этот ориентир сохраняется в обновленной стратегии Shell.
В то же время эксперты подчеркивают, что, сбавляя темпы по сокращению вредной эмиссии в атмосферу, компания демонстрирует свою незаинтересованность в борьбе с глобальной проблемой. В 2021 году Shell обещала с каждым годом сокращать объемы газо- и нефтедобычи на 1-2 процента. Однако растущая прибыль компании и увеличение инвестиций в ископаемое топливо говорят об обратном. В Shell считают, что новые нефтегазовые проекты обеспечат миру энергетическую безопасность, в которой он так нуждается.
Ранее бывший британский премьер Гордон Браун предложил нефтедобывающим странам делиться доходами от сырья с развивающимися государствами для борьбы с климатическим кризисом. Прежде подобные призывы касались в основном частных сырьевых компаний, включая таких энергогигантов, как Shell, BP, Total и ExxonMobil. Предложенный трехпроцентный налог приносил бы около 25 миллиардов долларов ежегодно в казну развивающихся стран.