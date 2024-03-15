Крупнейшая нефтегазовая компания ослабит борьбу с глобальной проблемой

Guardian: Shell намерена замедлить темпы сокращения выбросов CO2

Британская Shell намерена замедлить темпы сокращения эмиссии углерода (CO2). Об отказе крупнейшей нефтегазовой компании от прежних климатических целей пишет The Guardian.

По сведениям издания, Shell в своем новом плане по уменьшению вредных выбросов от нефтедобычи к 2030 году снизила планку с 20 до 15 процентов. Целей по снижению эмиссии CO2 от газодобычи не поставлено вовсе. Такие меры позволят концерну нарастить производство сжиженного природного газа и не допустить спада производства.

По мнению руководства, прежние 20 процентов трудно осуществимы из-за «неопределенности в темпах энергоперехода стран». При этом новые сниженные показатели не ослабят, а лишь помогут компании выполнить свое главное экологическое обещание — добиться климатической нейтральности к середине столетия, заявил генеральный директор Ваэль Саван. Несмотря на изменение других целей, этот ориентир сохраняется в обновленной стратегии Shell.

В то же время эксперты подчеркивают, что, сбавляя темпы по сокращению вредной эмиссии в атмосферу, компания демонстрирует свою незаинтересованность в борьбе с глобальной проблемой. В 2021 году Shell обещала с каждым годом сокращать объемы газо- и нефтедобычи на 1-2 процента. Однако растущая прибыль компании и увеличение инвестиций в ископаемое топливо говорят об обратном. В Shell считают, что новые нефтегазовые проекты обеспечат миру энергетическую безопасность, в которой он так нуждается.

Ранее бывший британский премьер Гордон Браун предложил нефтедобывающим странам делиться доходами от сырья с развивающимися государствами для борьбы с климатическим кризисом. Прежде подобные призывы касались в основном частных сырьевых компаний, включая таких энергогигантов, как Shell, BP, Total и ExxonMobil. Предложенный трехпроцентный налог приносил бы около 25 миллиардов долларов ежегодно в казну развивающихся стран.