Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

Экс-премьер Британии Браун: налог на нефть поможет в борьбе с изменением климата

Нефтедобывающие государства должны выплачивать небольшой процент от продажи сырья, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, его слова приводит The Guardian.

За последние два года страны с крупными месторождениями нефти и газа получили рекордные доходы от продажи сырья. Только за 2022 год их суммарная прибыль составила около четырех триллионов долларов. С учетом стремительно растущей сырьевой выручки взимание налога на непредвиденные доходы в размере трех процентов с доходов от экспорта нефти и газа принесло бы около 25 миллиардов долларов ежегодной помощи развивающимся странам, уточнил экс-премьер.

Предыдущие подобные призывы относились в основном к частным сырьевым компаниям, включая таких энергогигантов, как Shell, BP, Total и ExxonMobil. Однако основные доходы глобальной нефтегазовой отрасли приходятся в основном на национальные корпорации (Nationally owned oil companies, NOCs) в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия, посетовал он.

«Мы наблюдаем шокирующие уровни непредвиденных прибылей, и они поступают за счет стран «Глобального Юга» (термин, использующийся для обозначения наиболее бедных стран — прим. «Ленты.ру»). Эти нефтедобывающие государства могли бы внести свой вклад в решение климатического кризиса», — заключил Браун.

Во второй половине июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении ведущими странами договоренности о выплате развивающимся государствам 100 миллиардов долларов для борьбы с последствиями глобального потепления. Денежную помощь планируется собрать в 2023 году, при этом более одной пятой части суммы должны будут выделить власти США.