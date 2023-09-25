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13:21, 25 сентября 2023Среда обитания

Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

Экс-премьер Британии Браун: налог на нефть поможет в борьбе с изменением климата

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Нефтедобывающие государства должны выплачивать небольшой процент от продажи сырья, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, его слова приводит The Guardian.

За последние два года страны с крупными месторождениями нефти и газа получили рекордные доходы от продажи сырья. Только за 2022 год их суммарная прибыль составила около четырех триллионов долларов. С учетом стремительно растущей сырьевой выручки взимание налога на непредвиденные доходы в размере трех процентов с доходов от экспорта нефти и газа принесло бы около 25 миллиардов долларов ежегодной помощи развивающимся странам, уточнил экс-премьер.

Предыдущие подобные призывы относились в основном к частным сырьевым компаниям, включая таких энергогигантов, как Shell, BP, Total и ExxonMobil. Однако основные доходы глобальной нефтегазовой отрасли приходятся в основном на национальные корпорации (Nationally owned oil companies, NOCs) в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия, посетовал он.

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«Мы наблюдаем шокирующие уровни непредвиденных прибылей, и они поступают за счет стран «Глобального Юга» (термин, использующийся для обозначения наиболее бедных стран — прим. «Ленты.ру»). Эти нефтедобывающие государства могли бы внести свой вклад в решение климатического кризиса», — заключил Браун.

Во второй половине июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении ведущими странами договоренности о выплате развивающимся государствам 100 миллиардов долларов для борьбы с последствиями глобального потепления. Денежную помощь планируется собрать в 2023 году, при этом более одной пятой части суммы должны будут выделить власти США.

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    Анатолий Акулов
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