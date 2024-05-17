Крупнейшую нефтегазовую компанию призвали отчитаться о целях по климату

Reuters: норвежский ФНБ призвал Shell раскрыть данные о климатических целях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ) призвал Shell — крупнейшую нефтегазовую компанию — отчитаться о новых климатических целях. Фонд остается вторым по величине акционером предприятия, напоминает Reuters.

Соответствующая резолюция будет вынесена на голосование в ходе ежегодного общего собрания акционеров Shell 21 мая. ФНБ просит корпорацию раскрыть климатическую стратегию, после того как ее руководство решило затормозить сокращение эмиссии углерода (CO2) согласно новому плану по снижению вредных выбросов от нефтедобычи. «Мы призвали Shell предоставить дополнительные сведения о климатической политике, которые бы избавили нас от сомнений касаемо стратегии развития компании до середины 2030-х», — заявили в организации.

Резолюция предлагает вернуть планируемые показатели по снижению вредных выбросов к условиям Парижского соглашения. В компании, однако, считают, что документ «противоречит как принципам эффективного управления, так и интересам акционеров, а также негативно скажется на клиентах».

Норвежский фонд национального благосостояния был основан в 1990 году и является крупнейшим в мире пенсионным фондом. Он инвестирует сверхдоходы от продажи нефти ради благосостояния будущих поколений граждан.

В своем новом плане по уменьшению вредных выбросов от нефтедобычи к 2030 году Shell снизила планку с 20 до 15 процентов. Целей по снижению эмиссии CO2 от газодобычи не было поставлено вовсе. Иски экологических организаций при этом в компании считают препятствием для государственной экономики.