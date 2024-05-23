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15:54, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян показала пельмени из бобра и назвала себя неплохим пропагандистом

Симоньян показала пельмени из бобра и назвала себя неплохим пропагандистом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на объявления о продаже пельменей с мясом бобра в интернете. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Журналистка прикрепила к публикации скриншот страницы онлайн-магазина, на котором запечатлена упаковка с пельменями из бобра. «В магазинах появились пельмени из бобра. Я все-таки неплохой пропагандист», — пошутила она в подписи к публикации.

Ранее Симоньян сфотографировалась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и потрогала его бицепс. Говоря о политике, глава RT назвала его мускулы каменными и отметила, что румянец на его щеках свидетельствует о крепком здоровье.

В 2012 году Симоньян опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) пост, в котором сообщила, что будет первый раз готовить бобра. В частности, журналистка отметила, что сварит бобриную голову для бульона, а мясо замаринует и потушит. Необычный рецепт удивил пользователей сети и стал поводом для многочисленных шуток и мемов.

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      Мария Большакова
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