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16:18, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян потрогала бицепс Кадырова

Симоньян опубликовала фото с Кадыровым и заявила, что потрогала его бицепс
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потрогала бицепс главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, которое было сделано во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. «Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное», — подписала она снимок с главой Чечни.

Путин в ходе инаугурации 7 мая официально вступил в должность президента России на шесть лет. Перед этим он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Для политика этот срок будет пятым по счету. Сразу после инаугурации российское правительство ушло в отставку.

Владимир Путин победил на выборах президента России, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 процента голосов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

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      Олег Давыдов
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