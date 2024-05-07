Симоньян потрогала бицепс Кадырова

Симоньян опубликовала фото с Кадыровым и заявила, что потрогала его бицепс

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потрогала бицепс главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, которое было сделано во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. «Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное», — подписала она снимок с главой Чечни.

Путин в ходе инаугурации 7 мая официально вступил в должность президента России на шесть лет. Перед этим он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Для политика этот срок будет пятым по счету. Сразу после инаугурации российское правительство ушло в отставку.

Владимир Путин победил на выборах президента России, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 процента голосов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.