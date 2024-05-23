В Армении заявили о разногласиях с Азербайджаном по тексту мирного договора

Костанян: у Армении и Азербайджана сохраняются разногласия по мирному договору

У Еревана и Баку сохраняются разногласия в отношении текста мирного договора, ведется работа по его согласованию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передает ТАСС.

«Мы полны надежды, что нам удастся добиться единого текста, работы в этом направлении продолжаются. С каждой встречей мы стараемся сблизить позиции обеих сторон», — заявил он.

По словам Костаняна, дата следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана пока не согласована. Предыдущие переговоры между сторонами состоялись 11 мая в Алма-Ате.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том, что в 2020 году они оказывали помощь Баку во время конфликта в Нагорном Карабахе. Конкретные государства премьер называть не стал.