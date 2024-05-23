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11:03, 23 мая 2024Мир

Португалия захотела признать Палестину

Lusa: Португалия стремится к консенсусу со странами ЕС по признанию Палестины

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Португалия стремиться признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Португалии.

«[Португалия] ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться наибольшего консенсуса и привлечь как можно больше стран к принятию решения», — заявил источник в беседе с изданием.

По его данным, признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия заявили о признании Палестины независимым государством. Официальное решение вступит в силу 28 мая.

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