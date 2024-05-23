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17:41, 23 мая 2024Культура

Стало известно о возможном романе Бурунова с предпринимательницей

Super.ru: актера Бурунова заметили в компании 35-летней предпринимательницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о возможном романе 47-летнего Сергея Бурунова с предпринимательницей. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, накануне артист появился на «Премии Художественного театра» в Москве в компании 35-летней Екатерины Леви. Отмечается, что женщина не связана с шоу-бизнесом и занимается индивидуальным предпринимательством.

Бурунов и Леви вместе приехали на мероприятие, на котором проводили время вдвоем и держались за руки. Пара покинула премию до окончания церемонии. Вероятно, уехать раньше актер и предпринимательница решили для того, чтобы не привлекать к себе внимания.

В апреле супруга генерального директора Первого канала российская актриса Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен сериала «Содержанки» с участием Бурунова.

Ранее звезда «Аквамена» актер Джейсон Момоа рассекретил свой первый официальный роман после развода с актрисой Лизой Боне.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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