Стало известно о первом после развода романе звезды «Аквамена»

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа подтвердил роман с актрисой Адрией Архоной

Звезда «Аквамена» актер Джейсон Момоа рассекретил свой первый официальный роман после развода с актрисой Лизой Боне. Об этом пишет Page Six.

44-летний Момоа опубликовал серию фотографий из своей поездки в Японию, в том числе снимок, на котором он обнимает 32-летнюю актрису Адрию Архону, пока они ужинают с друзьями в ресторане. На другом снимке возлюбленные держатся за руки и смеются на берегу океана.

В январе Лиза Боне решила подать на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались «непримиримые разногласия».

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.