Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 21 мая 2024Культура

Стало известно о первом после развода романе звезды «Аквамена»

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа подтвердил роман с актрисой Адрией Архоной

Фото: Imago / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Звезда «Аквамена» актер Джейсон Момоа рассекретил свой первый официальный роман после развода с актрисой Лизой Боне. Об этом пишет Page Six.

44-летний Момоа опубликовал серию фотографий из своей поездки в Японию, в том числе снимок, на котором он обнимает 32-летнюю актрису Адрию Архону, пока они ужинают с друзьями в ресторане. На другом снимке возлюбленные держатся за руки и смеются на берегу океана.

В январе Лиза Боне решила подать на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались «непримиримые разногласия».

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше