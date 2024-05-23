Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:12, 23 мая 2024Мир

Стрелявший в премьера Словакии сравнил его правительство с Иудой из-за Украины

Pravda: стрелявший в премьера Словакии называл правительство Фицо Иудой

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрий Цинтула является сторонником военной помощи Украине и сравнивал политику действующего правительства с Иудой. Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на постановление суда.

«По существу случившегося на допросе он сообщил, что (...) хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и сравнивает политику действующего правительства по отношению к Европейскому союзу (ЕС) с Иудой. Поэтому он решил поступить таким образом», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что Цинтула не согласен и с другими направлениями политики Фицо. В частности, он выступил против решения закрыть Офис специальной прокуратуры. По его мнению, действующие власти также занимаются «преследованием работников культуры и СМИ».

Ранее стало известно, что Цинтула отправлен в СИЗО. Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания выразил обеспокоенность тем, что стрелявший может сбежать в том случае, если будет дожидаться результатов расследования на свободе. Кроме того, существуют опасения, что он может пойти на новые преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      Названы простые способы не набрать вес в отпуске

      В России ответили на вопрос о вероятности новых задержаний в Минобороны

      Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы

      В США заявили о несоответствии финансирования Украины американским интересам

      В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны

      Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

      Раскрыта причина ареста высокопоставленного офицера Минобороны России

      Песков оценил идею США разрешить ВСУ наносить удары по территории России

      Рудковская застряла в аэропорту любимого курорта богачей на восемь часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше