Стрелявший в премьера Словакии сравнил его правительство с Иудой из-за Украины

Pravda: стрелявший в премьера Словакии называл правительство Фицо Иудой

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрий Цинтула является сторонником военной помощи Украине и сравнивал политику действующего правительства с Иудой. Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на постановление суда.

«По существу случившегося на допросе он сообщил, что (...) хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и сравнивает политику действующего правительства по отношению к Европейскому союзу (ЕС) с Иудой. Поэтому он решил поступить таким образом», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что Цинтула не согласен и с другими направлениями политики Фицо. В частности, он выступил против решения закрыть Офис специальной прокуратуры. По его мнению, действующие власти также занимаются «преследованием работников культуры и СМИ».

Ранее стало известно, что Цинтула отправлен в СИЗО. Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания выразил обеспокоенность тем, что стрелявший может сбежать в том случае, если будет дожидаться результатов расследования на свободе. Кроме того, существуют опасения, что он может пойти на новые преступления.