Сухой матч Бобровского помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Сухой матч Сергея Бобровского помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс» Панарина

«Флорида Пантерс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 23 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сухой матч на свой счет записал российский голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский. Он отразил 23 броска по своим воротам, три из них нанес его соотечественник из «Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Флорида» повела в серии со счетом 1:0. Второй матч противостояния состоится в Нью-Йорке в ночь на 25 мая.

В финале Западной конференции встретятся «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс». Первый матч пройдет в ночь на 24 мая.