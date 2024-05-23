Темпы роста российской экономики оценили

Король Бахрейна Аль Халифа назвал темпы роста экономики России беспрецедентными

Нынешние темпы роста российской экономики являются беспрецедентными и оказывают положительное влияние на страны Ближнего Востока и арабского мира в целом. Об этом заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, его слова приводит «Прайм».

Подобное заявление монарх ближневосточной страны сделал в ходе выступления на деловых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. От развития торгово-экономических отношений с Москвой, по словам короля, выигрывают все страны региона.

Аль Халифа отметил рост российской экономики с момента своего последнего официального визита в страну. «В последний раз я был в этом красивом городе Москве очень давно... Мы видим беспрецедентный рост экономики России, что оказывает положительное влияние на весь наш регион», — резюмировал король Бахрейна.

Ранее Путин положительно оценил развитие двусторонних торгово-экономических отношений с ближневосточной страной. В частности, он отметил наращивание объемов инвестиционного сотрудничества России и Бахрейна.

По его словам, в настоящее время бизнесмены реализуют в общей сложности примерно 30 крупных совместных проектов на сумму около 500 миллионов долларов. В то же время Путин заявил, что товарообороту двух стран есть куда расти. Пока что объемы торговли находятся на «символическом» уровне.

В первой половине мая в Центробанке (ЦБ) сообщили, что темпы роста российской экономики по итогам января-марта составили 4,6 процента. Во втором квартале 2024 года, как ожидают в регуляторе, положительная динамика сохранится и составит 4,4 процента в сравнении с апрелем-июнем 2023-го.