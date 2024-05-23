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15:40, 23 мая 2024Россия

Названа цель атаки дронов на Татарстан

Полковник Матвийчук назвал атаку дронов на Татарстан пиар-акцией

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атака украинских дронов на Татарстан могла быть своеобразной пиар-акцией, демонстрацией готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Удары вглубь России для президента Украины Владимира Зеленского — это такой акт возмездия за то, что наши военные бьют по инфраструктуре. Татарстан — это промышленный регион, развитый, там производят КамАЗы. Так что это такой пиар чистой воды», — считает полковник.

Он также поставил под сомнение тот факт, что дроны запускались с территории Украины. По его мнению, более вероятной кажется работа диверсионной группы.

«В ближайшее время это должно прекратиться, потому что ФСБ работает хорошо», — заключил Матвийчук.

23 мая жители Татарстана заявили об атаке беспилотников. Перед этим аэропорты Нижнекамска и Казани закрыли воздушное пространство, а над двумя нефтеперерабатывающими предприятиями региона включили сигнал тревоги. Об уничтожении беспилотника также сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев, отметив, что инцидент не имел последствий на земле.

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