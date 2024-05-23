Цены на нефть упали до февральских значений

Цены на нефть Brent впервые с февраля упали ниже 81 доллара за баррель

Мировые цены на нефть опускаются в четверг, 23 мая, на один процент, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины февраля опустилась ниже 81 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По оценкам аналитиков, текущая тенденция скорее продолжится, так что Brent может подешеветь до уровня ниже 80 долларов за баррель. На ситуацию влияет слабость экономического роста в Китае и Европе, а также накопление запасов нефти в США.

Однако на газ во время торгов на лондонской бирже ICE цена рекордно выросла. Цены на топливо по индексу голландского хаба TFT превысила 400 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2023 года.