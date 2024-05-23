Туристка сняла комнату в Европе с видом на нарисованное море и потеряла дар речи

Туристка из Аргентины, путешествующая по Европе, сняла комнату в Италии с видом на море, которое было нарисовано на картине. Об этом она рассказала в TikTok, на публикацию обратило внимание издание ADNSUR.

Пользовательница соцсети Клариса с ником @clarisamurgia призналась, что выбрала на Airbnb жилье, в описании которого был указан вид на море. Однако, приехав на место, путешественница «потеряла дар речи». Вместо окна с живописной панорамой на стене комнаты висела картина с изображением моря.

«Никто и никогда меня так не обманывал», — возмутилась Клариса в своем ролике.

Видео аргентинки набрало почти три миллиона просмотров и более 255 тысяч лайков. «На мгновение я в это поверил», «Я что, единственный, кто смотрит вид улиц на Google Maps?», «Но там же не говорилось, что вид на море будет настоящим», — написали комментаторы.

В апреле пара туристов арендовала на портале Booking.com загородный дом в Куала-Лумпуре и пожаловалась на «тошнотворные» условия проживания. Мужчины обнаружили в ванной черную плесень, клочья волос и неопознанную слизь.

