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15:16, 23 мая 2024Бывший СССР

Украина подпишет соглашение о безопасности еще с одной страной НАТО

ОП Украины сообщил о скором подписании соглашения о безопасности с Грецией

Офис президента (ОП) Украины договорился о скором подписании соглашения о безопасности еще с одной страной НАТОГрецией. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, заместитель главы ОП Игорь Жовква провел встречу с уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом. Стороны обсудили предстоящий саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии.

«[Стороны] договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе ОП. Жовква также поблагодарил Грецию за военную помощь Киеву и указал на необходимость ее увеличения.

Ранее Украина уже подписала соглашения о безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией.

22 мая руководитель ОП Андрей Ермак сообщил о завершении работы над гарантиями безопасности с США.

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      Юрий Леонов
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