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13:23, 23 мая 2024Бывший СССР

Украина понадеялась получить согласие США на удары по России

Посол Галибаренко: Украина надеется получить согласие США на удары по России

Фото: Andreea Alexandru / AP

Киев рассчитывает получить от США согласие на удары американскими ракетами по России, заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена позволило на это надеяться. Об этом заявила представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко, передает «Укринформ».

«Решение, что мы имеем право применять американское оружие за пределами Украины, должно быть принято раньше или позже. Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно бы обуславливать сомнения. Но мы и дальше будем его продвигать, на всех уровнях», — заявила Галибаренко.

Ранее Блинкен заявил, что Украина, по его мнению, должна сама решать, наносить ли ей удары в глубине России. Так он прокомментировал возможность снятия ограничений США на использование для этих целей американского оружия.

По словам председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерала Чарльза Брауна, США рассматривают возможность снять свой запрет. В комитете планируют тщательно изучить этот вопрос.

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